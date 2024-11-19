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Головне за день: Ядерна доктрина Путіна. Ракетами ATACMS вдарили по РФ

19 листопада 2024, 23:05

Головне за день: Ядерна доктрина Путіна. Ракетами ATACMS вдарили по РФ

Політика

 Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину РФ. У документі сказано, що «агресія проти РФ та (або) її союзників з боку будь-якої неядерної держави за участю або за підтримки ядерної розглядається як їхній спільний напад».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що продовжує блокувати постачання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, щоб уникнути ескалації конфлікту і не перетворити ФРН у бік конфлікту.

За даними BILD, Шольц ніколи не обговорював постачання Taurus із Володимиром Путіним, навіть під час нещодавньої телефонної розмови. Канцлер говорив про це з Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО, зокрема з Джо Байденом.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що повернути всі території України можливо вдасться лише після смерті російського диктатора Володимира Путіна.

Суспільство

 ФСБ Росії повідомила про затримання двох мешканців окупованого Криму, підозрюваних у вбивстві капітана 1 рангу Валерія Транковського. Один із них — уродженець Львова.

Вкрадені російськими окупантами квартири маріупольців планують віддавати як компенсаційне житло. Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

У захопленій Горлівці досі без електропостачання 80 тисяч мешканців. Крім того, понад 500 будинків залишились без теплопостачання.

Зеленський повідомив, що в Україні не готуються до зниження мобілізаційного віку. За його словами, чоловікам буде запропоновано інший варіант.

Бойові дії

 Російські окупанти вдарили по Мирнограду та двом селам на Донеччині: поранено троє людей. Армія РФ знищила переправу через річку Сіверський Донецьк між Райгородком та Брусиним поблизу міста Лиман Донецької області. Костянтинівка зазнала п'яти авіаударів та двох артобстрілів, двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Росіяни вдень ударили по Харкові: поранено дев'ятьох людей. У Херсонській області російська ракета Х-39 ударила по електричній підстанції. Десять людей загинули та 13 поранено через російський обстріл багатоповерхового будинку в Глухові Сумської області. Понад 15,6 тисяч абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки «Шахедів» на Запоріжжі.

Німецьке видання Bild заявило про те, що російські війська нібито увійшли до центру Часів Яру і підійшли до стадіону «Авангард». Спікер ОТГ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова зазначила, що ситуація у місті складна і говорити про закріплення – неправильно з воєнної точки зору. За її словами, армія РФ намагається накопичувати сили за каналом.

Сили оборони в ніч проти 19 листопада вперше завдали удару далекобійними балістичними ракетами ATACMS. У міноборони РФ заявили, що збили п'ять ракет, одну пошкоджено. Її фрагменти нібито впали на технічну територію військового об'єкта у Брянській області, виникла пожежа.

Росія переміщає до Курської області ще одну дивізію. Загалом РФ зосередила там близько 50 тисяч військових. Більшість із них з підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного року Україна зробить як мінімум 30 000 дальнобійних дронів.

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