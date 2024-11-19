«Можуть «забігати» окремі групи»: у ЗСУ розповіли, чи увійшли росіяни до центру Часового Яру

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

У місті Часів Яр Донецької області ситуація зараз напружена. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, армія РФ намагається накопичувати сили за каналом.



«Так, окремі групи можуть «забігати» і в саме місто. Однак ми намагаємося зупинити та оточити ці групи, перерізати їм логістичні зв'язки та, звичайно, знищити. Така ситуація є. Окремі групи «забігають». Але ми намагаємося їх зупиняти та не давати просуватися. Якщо говорити про якесь закріплення – що ворог закріпився – це неправильно з військової точки зору. Тому що вони там не закріпилися, не зайняли позиції, а просто туди «забігли», були знищені та відкинуті», – сказала Бобовнікова.



Речниця ОТУ «Луганськ» зазначила, що ситуація у місті складна.



«Це правда. Але ми робимо все можливе для того, щоб стабілізувати її та зрештою відкинути ворога», – розповіла вона.

Нагадаємо, що раніше німецьке видання Bild заявило про те, що російські війська нібито увійшли до центру Часового Яру і підійшли до стадіону «Авангард».