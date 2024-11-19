Окупована Горлівка залишилася частково без світла та тепла

У тимчасовій захопленій Горлівці Донецької області станом на 19 листопада без електропостачання 80 тисяч мешканців. Крім того, понад 500 будинків залишились без теплопостачання. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



«В результаті ситуація ускладнилася: на ранок 19 листопада в місті без світла понад 80 тисяч жителів», — зазначив він.



За його словами, знеструмлено 291 трансформаторну підстанцію, 558 житлових будинків без тепла.



Раніше ми писали, що 19 листопада в Україні діятимуть графіки відключення світла.