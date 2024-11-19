У захопленій Горлівці внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА постраждали люди

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області вночі у вівторок, 19 листопада, під час атаки БПЛА поранено двох цивільних. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



«Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА противника сьогодні вночі в Никітовському районі Горлівки поранено двох мирних жителів. Їм надається медична допомога», — зазначив він.



Раніше ми писали, що десять людей постраждали в окупованій Горлівці Донецької області в результаті удару дрона по пасажирській «Газелі».