У захопленій Горлівці внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА постраждали люди

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області вночі у вівторок, 19 листопада, під час атаки БПЛА поранено двох цивільних. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.
«Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА противника сьогодні вночі в Никітовському районі Горлівки поранено двох мирних жителів. Їм надається медична допомога», — зазначив він.
Раніше ми писали, що десять людей постраждали в окупованій Горлівці Донецької області в результаті удару дрона по пасажирській «Газелі».
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