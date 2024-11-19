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Війська армії РФ увійшли до центру Часового Яру — аналітик BILD

19 листопада 2024, 11:52

Війська армії РФ увійшли до центру Часового Яру — аналітик BILD

Російські військові зайшли до центру міста Часів Яр Донецької області. Карта BILD Російські військові зайшли до центру міста Часів Яр Донецької області. Карта BILD

Військові підрозділи російської армії увійшли до центру міста Часів Яр Донецької області. Про це сьогодні пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Експерт зазначає, що битва за це місто на захід від Бахмута триває вже понад півроку. Часів Яр знаходиться на височини і захищений зі сходу водним каналом Сіверський Донець — Донбас.

Російськім військам тривалий час було неможливо його перейти. Тепер їм це вдалося. Судячи з кадрів вуличних боїв, ЗС РФ майже підійшли до стадіону «Авангард» у центрі міста.

«Російські війська вперше помічені в центрі Часового Яру. І якщо ми подивимося на місцевість довкола, не схоже, щоб усюди довкола були готові до бою українські солдати. Ми бачимо суцільні руїни та застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їх дронами, перебуваючи приблизно за 100 метрів на захід», — заявив Юліан Рьопке.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада аналітики проекту DeepState повідомили про просування російських військ у Часовому Яру та у низці інших населених пунктів Донецької області.

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