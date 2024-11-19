Російські окупанти вдарили по Мирнограду та двом селам в Донецькій області: є поранені

19 листопада війська РФ з артилерії обстріляли місто Мирноград Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, внаслідок обстрілу отримала поранення 76-річна пенсіонерка, у неї діагностували перелом стегна.



«Крім того, російська армія завдала авіаудару з використанням, ймовірно, авіабомби ФАБ-250 по селу Миколаївка Костянтинівської громади. Внаслідок обстрілу отримав мінно-вибухову травму та контузію чоловік 39 років. Пошкоджені фасади приватних будинків. Також окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 із модулем УМПК на село Стара Миколаївка Іллінівської громади. У зоні ураження опинився приватний сектор, де осколкове поранення отримав 33-річний місцевий житель», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що вдень 19 листопада росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого поранені люди.