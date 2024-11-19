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Безпілотники атакували підприємства в Росії: на одному заводі виникла пожежа, другий – пошкоджений

19 листопада 2024, 22:55

Безпілотники атакували підприємства в Росії: на одному заводі виникла пожежа, другий – пошкоджений

Удар БПЛА по одному з підприємств у Росії. Фото: кадр із відео Удар БПЛА по одному з підприємств у Росії. Фото: кадр із відео

Понад п'ять БПЛА атакували промислове підприємство в одному з районів Воронезької області. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його совами, на підприємстві сталася пожежа.

«За попередніми даними, постраждалих немає. Співробітників евакуювали», – сказав він.

Також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що російська ППО в регіоні нібито збила кілька дронів.

«У місті Олексіївка внаслідок падіння уламків безпілотників на території одного із підприємств пошкоджені виробничі приміщення. Крім того, зафіксовані пошкодження на інфраструктурному об'єкті та лінії електропередач. Жителі кількох вулиць тимчасово залишаються без світла», – зазначив Гладков.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання наступного року виготовити 3000 ракет та десятки тисяч далекобійних дронів.

ТЕГИ

Люди
В'ячеслав Гладков Олександр Гусєв
Місця
Бєлгородська область Воронезька область
Інше
Війна евакуація Пожежа Атака БПЛА пошкодження Підприємства

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