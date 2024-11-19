На територію Курської області Росія переміщує ще одну дивізію

Росія переміщує до Курської області ще одну дивізію. Загалом РФ зосередила там близько 50 тисяч військових. Більшість із них з підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю «Укрінформ».

«З метою виконання поставленого завдання щодо якнайшвидшого повернення контролю над територією Курської області здійснюється переміщення ще однієї дивізії, а саме 76 ДШД у складі трьох полків загальною чисельністю близько 7,5 тисячі осіб», — зазначив він.

За словами Павлюка, перед початком операції в Курській області Росія утримувала там угруповання чисельністю до 4 тисяч осіб, серед яких близько половини були військові строкової служби.

Після проведення наступальної операції Росія почала нарощувати чисельність солдатів у регіоні шляхом переміщення частин та підрозділів за іншими напрямками оперативного резерву.

Нині там налічується близько 50 тисяч російських солдатів.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України додав, що за останні три місяці противник перекинув у Курську область одну дивізію, дві бригади та один полк повітряно-десантних військ; дві бригади та один полк морської піхоти.