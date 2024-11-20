Росіяни захопили ще одне село на Донеччині — DeepState

Село Нова Іллінка у Покровському районі Донецької області перейшло під контроль російських військ. Карта DeepState

Російські окупаційні війська захопили Нову Іллінку Покровського району Донецької області. Про це в ніч проти 20 листопада повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Нову Іллінку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Нова Іллінка зараз знаходиться у червоній зоні. Це означає, що контроль над населеним пунктом перейшов до окупантів.

Крім того, за даними експертів DeepState, агресор просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.

Водночас, в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалося, що на Покровському напрямку противник протягом дня вчинив 37 штурмових та наступальних дій.

«Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Луча, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр'ївки, Пустинки та Пушкіно. Чотири бойові зіткнення на напрямку ще тривають», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що Стара Миколаївка та Олександропіль були атаковані КАБами.