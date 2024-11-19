Зеленський поставив завдання наступного року виготовити 3000 ракет і десятки тисяч далекобійних дронів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна нарощує виробництво дронів. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, наступного року Україна виробить щонайменше 30 000 далекобійних дронів.



«Поставлене завдання зробити не менше 3000 крилатих ракет та ракет-дронів. Так само як і в цьому році, в наступному ми повністю виконаємо цілі з виробництва та постачання всіх інших типів дронів», – заявив глава держави.

Нагадаємо, що Україна виготовила перші 100 ракет та масштабувала виробництво вдосконалених «Нептунів».