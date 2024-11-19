Вкрадені квартири маріупольців планують використовувати як компенсаційне житло

Вкрадені російськими окупантами квартири маріупольців планують віддавати як компенсаційне житло. Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.



На зустрічі з жителями Центрального району призначений РФ мер окупованого Маріуполя Олег Моргун заявив, що розглядає варіант віддати містянам, які залишаються без житла, так звані «безхозні квартири».



Тобто квартири маріупольців, які виїхали з міста через блокаду та окупацію, і тепер не в змозі повернутися.



«Безхозні квартири за рішенням суду будуть передані у власність муніципалітету. Після проведення капітального ремонту вони видаватимуться містом уже як компенсаційне житло», - заявив колаборант.



Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що до Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни.