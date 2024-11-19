У Севастополі затримано підозрюваних у підриві машини капітана Чорноморського флоту, один із них — уродженець Львова

В окупованому Севастополі 13 листопада підірвали машину капітана Чорноморського флоту Росії. Фото: Baza

ФСБ Росії повідомила про затримання двох мешканців окупованого Криму, підозрюваних у вбивстві капітана 1 рангу Валерія Транковського. Спецслужба не назвала імена затриманих, проте видання «Агентство» з'ясувало, що чоловік, якого підозрюють у тому, що він заклав вибуховий пристрій, — 47-річний Віталій Кульчицький родом зі Львова.

ФСБ представила затриманих як 47-річного жителя Ялти та 38-річну мешканку Севастополя. За версією спецслужби, вони підірвали машину за завданням СБУ.

Жінка, як вважають у ФСБ, вела спостереження за офіцером, а чоловік зібрав бомбу та встановив її під днище машини.

Спецслужба не опублікувала імена затриманих та закрила їм обличчя на відео з допитом. Проте на тому відео спецслужба показала документи затриманого чоловіка. На кадрах видно свідоцтво про шлюб та виписану від руки довідку на ім'я Віталія Кульчицького.

«Агентство» виявило дані Кульчицького у витоках із російських баз даних. З них випливає, що він народився у Львові. На момент анексії Росією Криму він, ймовірно, вже жив у Ялті: у вересні 2014 року у цьому кримському місті він отримав російський паспорт.

На сторінці Кульчицького у «ВКонтакті», починаючи з вересня 2016 року, було зазначено, що він працював монтажником та наладчиком на базі відпочинку «Мрія» (розташована в Гурзуфі неподалік Ялти). У жовтні 2022 року вказівка місця роботи зникла з його сторінки. Наразі його сторінку закрито.

З 2020 року він має ІП. Бізнес Кульчицького — продаж засобів для чищення та парфумерії. За даними "Спарк", у 2020 році він отримав сертифікати на серійний випуск шампуню та мила ручної роботи.

Дружина Кульчицького — 44-річна уродженка Києва, яка мешкає разом з ним у Ялті, випливає з витоків. «Агентству» не вдалося додзвонитися до неї за номером телефону, який видно в злитих базах даних.

Транковський був найвищим офіцером флоту, який був убитий у російському тилу за час вторгнення в Україну. 13 листопада в його машині вибухнула бомба. Вибух стався у Севастополі.