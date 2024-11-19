Жителі Покровська можуть виїхати евакуаційним автобусом до Черкас: маршрут

У суботу, 23 листопада, мешканці Покровської громади зможуть виїхати евакуаційним автобусом до Черкас. Маршрут розпочинається з міста Лиман. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Евакуаційну місію здійснюватимуть представники церкви «Джерело життя».
Евакуаційний маршрут починається з м. Лиман та пролягає через Краматорськ, Добропілля, Покровськ, Дніпро та Черкаси. Волонтери мають можливість не тільки евакуювати, а й допомогти мешканцям Донецької області з розселенням.
Як записатися на евакуацію: 050-919-23-27 та 097-574-53-16 — Вадим.
Раніше ми писали, що Покровську станом на 15 листопада залишається понад 11 тисяч жителів, серед них 49 дітей. Опалювальний сезон не розпочнеться.
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