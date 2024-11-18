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Головне за день: РФ продовжує атакувати Одесу. Росармія просувається в Часовому Яру

18 листопада 2024, 23:00

Головне за день: РФ продовжує атакувати Одесу. Росармія просувається в Часовому Яру

Політика

 Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав рішення завдавати ударів ракетами ATACMS вглиб Росії означає «якісно новий виток напруженості».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив , що дозвіл Києву завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії французькими ракетами великої дальності залишається одним із варіантів. Раніше французьке видання Le Figaro змінило текст від 17 листопада, де йшлося про цей дозвіл.

Глава євродипломатії Боррель підтвердив, що США дозволили Україні застосовувати ракети дальністю до 300 км для ударів територією Росії. Це обговорювалося на зустрічі глав МЗС ЄС, наголосив він. При цьому, за словами Борреля, міністри закордонних справ країн Євросоюзу не ухвалили спільного рішення про відміну обмежень на застосування Україною західної зброї по території РФ, але кожна країна приймає рішення самостійно.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує представити свій мирний план щодо війни Росії проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Суспільство

 19 листопада графіки відключень світла діятимуть по всій Україні з 6:00 до 23:00.

Бойові дії

 Війська Росії з артилерії вдарили по містах Костянтинівка та Сіверськ на Донеччині, внаслідок чого загинули троє людей, ще двоє – поранені. У Слов'янську пошкоджено кілька приватних підприємств, у тому числі «Семенівські ковбаси», та прилеглі приватні будинки. Окупанти також завдали авіаударів по Костянтинівці та Слов'янській ТЕС.

РФ атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М". Збита ракета впала в житловий сектор Приморського району, 10 людей загинули 47 людей зазнали поранень. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Другу добу працівники ДТЕК намагаються відновити електропостачання у регіоні після російської атаки 17 листопада. Без світла, тепла, води залишаються люди у кількох районах Одеси.

Десять людей постраждали в окупованій Горлівці Донецької області внаслідок удару дрону по пасажирській «Газелі». Про це заявив "мер" міста Іван Приходько.

За даними аналітиків DeepState, війська РФ просунулися у Часів Яру, а також мають деякий успіх у селі Берестки на Донеччині.

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