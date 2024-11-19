Україна вночі випустила по РФ вісім ракет ATACMS: російська ППО перехопила лише дві – ЗМІ

Ракета ATACMS. Фото: Lockheed Martin

19 листопада Україна використала американські ракети ATACMS, щоб завдати удару по території Росії, скориставшись дозволом, щойно наданим адміністрацією президента США Джо Байдена на 1000-й день повномасштабної війни. Про це пише британське агентство Reuters.



Росія заявила, що її війська нібито збили п'ять із шести ракет, випущених по військовому об'єкту у Брянській області. Росіяни стверджують, що уламки однієї з ракет впали на об'єкт, викликавши пожежу, яку вдалося швидко загасити, жертв та руйнувань немає.



Своєю чергою Україна заявила, що завдала удару по російському складу боєприпасів приблизно за 110 кілометрів усередині Росії. Це спричинило вторинні вибухи. ЗСУ публічно не уточнювали, яку зброю вони використали, але джерело в українському уряді та офіційний представник США підтвердили, що це були ATACMS.



Представник США на умовах анонімності сказав, що Росії вдалося перехопити лише дві з восьми ракет, випущених Україною.

Нагадаємо, що ЗСУ вночі вперше вдарили ракетами ATACMS по території Росії.