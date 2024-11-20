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Військова база в Новгородській області Росії вночі зазнала атаки

20 листопада 2024, 08:27

Військова база в Новгородській області Росії вночі зазнала атаки

Вночі у Новгородській області Росії була атакована військова база Вночі у Новгородській області Росії була атакована військова база

13-й арсенал ГРАУ атаковано вночі у селищі Котове Новгородської області РФ. Про це повідомляє видання ASTRA із посиланням на місцевих жителів.

Фото та відео, як стверджується, із селища Котове Окулівського району Новгородської області з'явилися в ніч із 19 на 20 листопада у місцевих чатах.

На кадрах чутно і видно вибухи, стрілянина та спалахи, звернула увагу ASTRA.

Також з'явились відео з інших населених пунктів регіону. Однак, достовірність кадрів журналістами ASTRA на даний момент не підтверджена.

Місцеві жителі стверджують, що атака була націлена на військову базу. У Котовому є ангари з боєприпасами 13-го арсеналу ГРАУ. Губернатор атаку на арсенал не підтверджував:

«Над Новгородською областю силами ППО Міністерства оборони РФ виявлено та знищено кілька безпілотних літальних апаратів. Правоохоронні та силові структури працюють на місці. Жертв і постраждалих немає», — написав глава регіону о 3-й ночі.

Напередодні українські джерела та Міноборони РФ повідомили, що ЗСУ вперше завдали удару далекобійними американськими ракетами ATACMS по об'єкту всередині Росії — арсеналу в Карачеві Брянської області (67-й арсенал ГРАУ (в/ч 55443, в Міноборони його назвали просто «об'єктом»).

Збройні Сили України підтвердили влучення по арсеналу в Брянській області, проте не вказали, чим саме завдавалися удари.

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