Обстріл житлового району Костянтинівки військами РФ: опубліковано перші кадри

Правоохоронці показали перші хвилини після обстрілу житлового району Костянтинівки армією РФ, 18 листопада. Відео опублікувала пресслужба поліції Донецької області.
«Місто пережило 5 авіаударів і два артобстріли. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення», — зазначили служителі порядку Донеччини.
Парамедики поліції, слідчо-оперативна група та співробітники патрульної поліції надавали допомогу постраждалим та доставляли їх до лікарні.
Поліцейські Донеччини евакуюють поранених після удару РФ по місту. Фото: кадр із відео
Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних та 13 багатоквартирних будинків, два магазини, адмінбудівлю, цехи, автомобілі, електромережі та газопровід.
Нагадаємо, російські війська з артилерії вдарили по Костянтинівці. Пізніше по Костянтинівці та Слов'янській ТЕС окупанти завдали авіаударів.
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