Обстріл житлового району Костянтинівки військами РФ: опубліковано перші кадри

Поліцейські Донеччини евакуюють поранених після удару РФ по місту. Фото: кадр із відео

Правоохоронці показали перші хвилини після обстрілу житлового району Костянтинівки армією РФ, 18 листопада. Відео опублікувала пресслужба поліції Донецької області.







«Місто пережило 5 авіаударів і два артобстріли. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення», — зазначили служителі порядку Донеччини.



Парамедики поліції, слідчо-оперативна група та співробітники патрульної поліції надавали допомогу постраждалим та доставляли їх до лікарні.

Поліцейські Донеччини евакуюють поранених після удару РФ по місту. Фото: кадр із відео

Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних та 13 багатоквартирних будинків, два магазини, адмінбудівлю, цехи, автомобілі, електромережі та газопровід.



Нагадаємо, російські війська з артилерії вдарили по Костянтинівці. Пізніше по Костянтинівці та Слов'янській ТЕС окупанти завдали авіаударів.