Українська армія відбила штурм та знищила десант росіян поблизу Курахового: кадри з поля бою

Знищена техніка ЗС РФ поблизу Курахового. Фото: «Гострі картузи»

Вранці 19 листопада російські війська здійснили спробу штурму однієї з позицій Сил оборони України поблизу міста Курахове Донецької області. Про це повідомили у підрозділі ударних БПЛА «Гострі картузи».



Російська тактика незмінна – важка бронетехніка проривається крізь посадку, за нею їдуть «гольфкари» із десантом, який висаджують біля українських позицій.



Під час бою десант окупантів знищили українські безпілотники.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чи увійшли росіяни до центру міста Часів Яр на Донеччині.