Прем'єрка Великобританії Ліз Трасс іде у відставку

Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс у четвер оголосила про звільнення з посади лідерки Консервативної партії, що тягне за собою її відставку з посади прем'єрки. Про це передає The Guardian.



Трас зазначила, що прийшла на посаду в період великої економічної та міжнародної нестабільності. За її словами, Британію «надто довго стримували низькі темпи економічного зростання».



Трас підкреслила, що була обрана своєю партією з мандатом змінити ситуацію.



Політикиня також додала, що повідомила короля про наміри подати у відставку з посади лідерки Консервативної партії.



Раніше Трасс зустрілася з головою комітету 1922 року сером Гремом Брейді, де вони «погодилися, що вибори керівництва будуть завершені протягом наступного тижня».



За її словами, вона виконуватиме свої обов'язки, доки не буде обрано її наступника.