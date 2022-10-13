«Укрзализныця» запустила поезд «Киев — Краматорск»

На сайте «Укрзализныци» появились билеты из Киева в Краматорск и в обратном направлении. Первый рейс поезда «Интерсити» сообщением «Киев-Пассажирский — Краматорск» запланирован на 14 октября.



Поезд отправляется в 07:01 из Киева и прибывает в Краматорск в 14:03. Из Краматорска поезд отправляется в 14:35, прибывает на киевский вокзал в 21:13. Стоимость билета в вагоне первого класса составляет 965 гривен, в вагоне второго класса — 505 гривен.



Железнодорожный вокзал Краматорска не работал более полугода. 8 апреля российские оккупанты нанесли по вокзалу два ракетных удара, вследствие которых погиб 61 человек, пострадали более 120.

По частному сектору Краматорска в Донецкой области ночью 4 октября был нанесен ракетный удар.



Российские военные утром 2 октября обстреляли Славянск Донецкой области.