Україна експортувала вже 8,8 млн тонн агропродукції за «зерновою угодою»

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Загалом із українських портів вийшли 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Про це повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.



«З огляду на те, що Росія штучно затримує інспекцію судів у Босфорі (це призвело до виникнення черги понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей», - наголосили у відомстві.



Сьогодні з українських морпортів вийшли ще шість суден із 227 тисяч тонн агропродукції. Вантажі призначені для країн Африки, Азії та Європи.



Серед зазначених шести суден – балкер MBC DAISY, на борту якого 14 тисяч тонн пшениці для Алжиру.