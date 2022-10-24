Украина экспортировала уже 8,8 млн тонн агропродукции по «зерновому соглашению»

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.



«Учитывая, что Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре (это привело к возникновению очереди более 170 судов), то украинские порты вынуждены работать лишь на 25-30% своих мощностей», - подчеркнули в ведомстве.



Сегодня из украинских морпортов вышли еще шесть судов с 227 тысяч тонн агропродукции. Грузы предназначены для стран Африки, Азии и Европы.



В числе указанных шести судов - балкер MBC DAISY, на борту которого 14 тысяч тонн пшеницы для Алжира.