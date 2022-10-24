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Украина экспортировала уже 8,8 млн тонн агропродукции по «зерновому соглашению»

24 октября 2022, 13:17

Украина экспортировала уже 8,8 млн тонн агропродукции по «зерновому соглашению»

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

«Учитывая, что Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре (это привело к возникновению очереди более 170 судов), то украинские порты вынуждены работать лишь на 25-30% своих мощностей», - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня из украинских морпортов вышли еще шесть судов с 227 тысяч тонн агропродукции. Грузы предназначены для стран Африки, Азии и Европы.

В числе указанных шести судов - балкер MBC DAISY, на борту которого 14 тысяч тонн пшеницы для Алжира.

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