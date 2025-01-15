Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька

Політика

Нейтральний статус України, який передбачає невступ до НАТО, — одна з умов, яку голова Кремля Володимир Путін виставить президентові США Дональду Трампу після його інавгурації. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Суспільство



Під час обміну полоненими 15 січня з Росії та України додому повернулися 50 військових, більша частина з яких мають тяжкі поранення чи захворювання.



У прифронтовому Покровську на Донеччині залишається близько семи тисяч осіб. У місті функціонують три пункти обігріву, місцева влада обіцяє відкрити нові пункти.



Російська армія захопила більшу частину багатоквартирної забудови в Торецьку, повідомив начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик.



У Маріуполі окупанти відкрили кадетські класи у школі №28. Загарбники заявляють, що «у процесі навчання діти навчаться поводитись у надзвичайних ситуаціях».



В окупованій Луганській області подорожчає проїзд у транспорті З 1 лютого 2025 року. Так звана влада запроваджує нерегульований тариф на перевезення пасажирів та багажу у приміському та міжміському сполученні.



У 3,3 рази зросла кількість українців, які виїхали та не повернулися додому минулого року, це близько півмільйона громадян. Такі дані опублікував український портал Opendatabot.



Бойові дії



15 січня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Мета для росіян незмінна – українська енергетика. Через цю масовану атаку в деяких областях України вводилися екстрені відключення світла. Були влучення ракет у об'єкти енергетичної інфраструктури.



Росармія вранці обстріляла Лиман: пошкоджено будинок. Війська РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Краматорську, постраждали 9 осіб, серед них 2 дитини. Осколками пошкоджено 18 будинків, 3 освітні заклади та інфраструктурний об'єкт. Також поранено мешканця Костянтинівки. В окупованій Макіївці зруйновано щонайменше один приватний будинок, поранено двох літніх жінок.



На окупованій території Донецької області в середу, 15 січня, постраждали від обстрілу троє людей, заявили в угрупуванні «ДНР». Це жителі Макіївки та Горлівки.



Армія РФ окупувала село Янтарне на Донеччині, повідомили аналітики DeepState.