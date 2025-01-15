«Як мені відновлювати все це?» — мешканка розбитої квартири в Краматорську після обстрілу ►

Фото: Дмитро Глушко, "Новини Донбасу".

Обстріли Краматорська з боку військ РФ з кожним днем зростають. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, у місті залишаються близько 40 тисяч мешканців.



Окупанти стріляють щодня, б'ють об'єктами критичної інфраструктури.



Вранці 15 січня Росія обстріляла багатоповерхівку у Краматорську. Спочатку було відомо про вісім постраждалих — із них двоє дітей. Ближче до вечора кількість поранених збільшилась до 9. На місці удару організовано пункт обігріву, а мешканцям надають будівельні матеріали для оперативного відновлення пошкоджених квартир.

У п'яти квартирах пошкодження дуже серйозні, їх мешканці одержують тимчасове житло у Краматорську. Одна з власниць зруйнованої квартири Марина зі сльозами на очах каже, що в неї зараз немає роботи, немає заробітку. Вона не знає, як їй відновлювати житло. Жінка дуже обурена та засмучена.

У її сім'ї ніхто не постраждав від обстрілу.

На лінії фронту не ні водопостачання, ні газу, ні електрики. Через постійні обстріли відновлення комунікацій майже неможливе.



Як повідомлялося, вранці 15 січня було чути вибухи в окупованих Макіївці та Горлівці. Працювала російська ППО. Як повідомили у угрупуванні «ДНР», поранено двох літніх жінок.