В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство

У середу, 15 січня, у тимчасово захопленому Донецьку виявлено тіло чоловіка, який, попередньо, вчинив самогубство. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.



Інцидент стався у Ворошилівському районі міста, що на вулиці 50-річчя СРСР.



Спочатку перехожі думали, що це манекен, потім з'ясувалося — людина. Поліція вже на місці, уточнює обставини.



За словами сусідів, загиблому було близько 50 років. Він ніде не працював, комунальні послуги не сплачував, а останнім часом часто вживав алкоголь.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа у житловому будинку. Внаслідок інциденту постраждав один мешканець.