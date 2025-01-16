У Часовому Яру російські військові ховаються і накопичуються в трубах каналу під прикриттям туману – ЗСУ

Ситуація у Годині Яру. Фото: карта DeepState

Російська армія використовує труби каналу «Сіверський Донець-Донбас», щоб ховатися від негоди. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, зараз в Донецькій області часто спостерігається туман.



«І ворог цей період часу активно використовує, щоб накопичуватися в трубах, а потім по можливості переміщатися вглиб міста вранці або вночі. Проте наші оператори дронів фіксують такі переміщення та намагаються застосовувати всі можливі засоби для знищення ворога», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку.