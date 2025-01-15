«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки

На окупованій території Донецької області в середу, 15 січня, постраждали від обстрілу троє людей. Про це заявили в угрупуванні «ДНР». Це мешканці Макіївки та Горлівки.



У Микитівському районі Горлівки внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника на автомобіль важко поранено чоловіка.



Там же пошкоджено один об'єкт цивільної інфраструктури та два автомобілі.



У Совєтському районі Макіївки через падіння уламків ракети постраждали дві жінки похилого віку. Пошкоджено вісім житлових будинків і п'ять автомобілів.



15 січня о 09:33 ЗС РФ завдали авіаційного удару по місту Краматорськ Донецької області. Є постраждалі.