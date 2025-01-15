Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку

В окупованій Макіївці Донецької області внаслідок ранкового обстрілу зруйновано щонайменше один приватний будинок. Як повідомили в угрупованні «ДНР», поранено двох літніх жінок.

Повідомляють, що внаслідок падіння уламків у Макіївці спалахнув приватний будинок. Одну жінку місцевим рятувальникам довелося витягувати з-під завалів. Постраждалих госпіталізовано.

Як повідомлялося, вранці 15 січня було чути вибухи в окупованих Макіївці та Горлівці. Працювала російська ППО.



15 січня о 09:33 ЗС РФ завдали авіаційного удару по місту Краматорськ Донецької області. Є постраждалі.