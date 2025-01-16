В інтерв'ю польським ЗМІ Зеленський розповів про ситуацію на сході України

Президент України оцінив ситуацію на сході держави в інтерв'ю польським ЗМІ. Фото: пресслужба президента України

Ситуація на полі бою в Україні поки що досить складна. Особливо це стосується східної частини держави, де російські агресори зосередили значне угруповання військ. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ, опублікованому у четвер, 16 січня.

«Що стосується ситуації на полі бою… є моменти, коли ініціатива переходить із одних рук до інших. На жаль, є села, які Росія руйнує, які переходять із рук наших військових до ворога, і навпаки. Найскладніша ситуація саме на сході. Такі випадки саме на сході нашої держави, бо там є велика концентрація російських військ, техніки. І там у нас сил менше на сьогоднішній день, але й у них великі втрати», — заявив президент.

За словами Зеленського, важка ситуація на сході пояснюється не лише нестачею людей.

«Є бригади, які укомплектовані зброєю на 60-70%. Щось у процесі, щось іде, а щось ніяк не дійде. Останній рік багато уповільнених процесів... Ці уповільнені процеси призвели до того, що ми захищалися меншою кількістю зброї та меншою кількістю людей. Це про схід, але Росія зазнала великих втрат. Вони втратили ініціативу на Харківському напрямку», — розповів президент.

Він також нагадав, що і на Курщині росіяни не змогли протистояти атакуючим діям ЗСУ.