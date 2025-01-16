У ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу у Воронезькій області: удари дронів викликали масштабну пожежу

Пожежа на нафтобазі у Воронезькій області Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України успішно атакували нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксоване влучання в ціль щонайменше трьох ударних БПЛА. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося задля забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Детальніша інформація про наслідки ураження уточнюється.

Нагадаємо, що безпілотникам вдалося пробити захисну сітку над резервуарами цієї нафтобази.



Сам об'єкт продовжує горіти, а рух у районі атакованої нафтобази перекритий.