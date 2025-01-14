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Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства

14 січня 2025, 23:00

Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства

Суспільство

 У Генеральному штабі ЗСУ заявили , що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ, які обслуговують літаки, в піхотні підрозділи не переводитимуть.

Триває спілкування українськими слідчими та полонених солдатів із Північної Кореї. Один із них зізнався , що військовим КНДР видають підроблені російські документи.

В окупованій Луганській області через зміни до законодавства РФ поштові відділення припинили надавати низку послуг. Так, із 1 січня там неможливо поповнити рахунок мобільного телефону. Є проблеми із викликом «швидкої допомоги».

Група "Метінвест" припиняє роботу Покровської вугільної групи. Усім співробітникам, які не залучені до процесів припинення роботи, компанія запропонувала пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи Метінвесту у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі.

Бойові дії

 Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов повідомив , що на околицях міста Курахове Донецької області точаться постійні бої. Це найскладніший для ЗСУ напрям.

На окупованій Луганщині, що у Сватівському районі, співробітники пошти «ЛНР» потрапили під обстріл. Автомобіль зазнав ушкодження, ніхто з людей не постраждав.

За даними аналітиків DeepState, війська РФ окупували Зелене на Донеччині і просунулися в ряді сіл біля Покровська.

Дрони вночі атакували Алексінський хімкомбінат, «Тулачермет» та Олексинську ТЕЦ у Тульській області РФ. Уламкові поранення в результаті атаки на Тульську область отримав військовослужбовець в/ч 51858 з Московської області, він госпіталізований.

Сили оборони вдарили по хімзаводу у Брянській області, а також вразили інфраструктуру російського військового аеродрому Енгельс-2 у Саратовській області, на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-й.

Вранці дрони атакували казанський завод «Оргсинтез» у Росії. Загорілися цистерни зі зрідженим газом. У Казані, Саратові, Пензі та Ульяновську тимчасово обмежили роботу аеропортів.

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