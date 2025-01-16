Уродженця Москви призначили «міністром культури ЛНР»

Москвича Ігоря Нарожного призначили «міністром культури ЛНР»

Замість колаборанта Дмитра Сидорова так званим виконувачем обов'язків «міністра культури ЛНР» стане уродженець Москви Ігор Нарожний. Раніше він був заступником Сидорова. Про це пише видання «Реальна газета».

Зазначається, що Нарожний народився у Москві, навчався у Російському університеті Дружби народів за спеціальністю «Менеджмент». Трудову діяльність розпочав там же.

З 2021 по 2023 роки Ігор Нарожний був начальником відділу комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності у цьому ж виші.

У 2023 році його відправили до Луганська, де він став проректором з інноваційних проектів «Луганської державної академії культури та мистецтв імені Михайла Матусовського». У 2024 році перейшов до «міністерства культури ЛНР».

Видання нагадало, що так званий колишній «міністр культури ЛНР» Дмитро Сидоров став в.о. ректора Московського державного інституту культури.