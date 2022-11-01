Зʼявилися фото наслідків обстрілу Курахового

Сьогодні вранці внаслідок обстрілу військ РФ Курахового в місті було пошкоджено приватний будинок. Про це повідомив мер міста Роман Падун.



За його інформацією, загиблих та поранених немає.



Також Падун попередив, що все ще зберігається можливість масованих ракетних ударів російських окупантів і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.



Фото зруйнованого будинку у Кураховому опублікували місцеві Telegram-канали.

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