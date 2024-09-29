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РФ завдала по Запоріжжю понад 10 авіаударів: зруйновано будинки, є постраждалі

29 вересня 2024, 09:40

РФ завдала по Запоріжжю понад 10 авіаударів: зруйновано будинки, є постраждалі

Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: ДСНС Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: ДСНС

У неділю вранці, 29 вересня, РФ завдала масованих ударів за допомогою авіаційних бомб по Запоріжжю. Попередньо, шість поранених, рятувальники під завалами дістали жінку, їй медики надають допомогу. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА та пресслужба ДСНС.

«29 вересня з 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав масованих авіаційних ударів по місту. Більше 10 ударів завдали росіяни, зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки Відомо про 6 поранених — 2 чоловіків та 4 жінок. У лікарні двоє — одна людина у тяжкому стані, друга — у середньому. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися», — зазначив Федоров.



За його словами, з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку, її доправили до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу.

У ДСНС уточнили, що зруйновано багатоповерховий та 6 приватних будинків у різних районах міста. Сталося кілька спалахів. Наразі рятувальники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

Загалом до ліквідації залучили 42 рятувальники та 9 одиниць техніки.

На місці подій залучено поліцейських, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Оновлено. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

До медиків звернулися одинадцять людей — два чоловіка та дев’ять жінок, найстаршій з яких 83 роки. У лікарні зараз троє людей, восьмеро людей від госпіталізації відмовилися.

Оновлено (11:05) Кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Серед поранених — 17-річний хлопець.

Оновлено (12:43). До 14 осіб збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя.

«Поранені дев’ять жінок, четверо чоловіків і 17-літній хлопець. Двоє людей залишаються в лікарні, в тому числі жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінюють як важкий», — наголосив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



Оновлено (13:34). Росіяни у Запоріжжі поранили 16 людей — дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини — хлопець 17 років та дівчинка 8 років. У лікарні залишаються дві постраждалі жінки.



Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч проти 29 вересня атакували територію України за допомогою 22 ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 15 БПЛА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

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