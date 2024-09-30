На окупованій Луганщині через пожежу зневоднено кілька сіл, людей евакуюють

На окупованій території Луганської області мешканців одного з селищ у колишньому Первомайську довелося евакуювати через пожежу, що розбушувалася. У неділю, 29 вересня, степова пожежа досягла житлових будинків у селищі Соклогорівка. Воно розташоване на околиці міста Первомайськ (перейменований Верховною Радою на Сокологірськ).



Як повідомили в обласній військовій адміністрації, люди змушені були залишити свої будинки, що горять, через нездатність місцевих служб локалізувати полум'я. Значна частина населеного пункту залишилася без електропостачання.



Вранці 30 вересня цю інформацію підтвердили в окупаційній адміністрації «ЛНР». Пізніше було заявлено, що вогонь усунуто.

Пожежу в цьому районі зафіксував сервіс NASA FIRMS.

Окрім цього пожежа в лісовому масиві порушила енергопостачання водозабору, що призвело до припинення подачі води до селища Слов'яносербськ та села Красний Лиман, а також на 30% скорочення водопостачання Алчевська та Перевальська.



Раніше в окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що «характер пожеж свідчить про навмисні підпали, гасіння яких ускладнюють погодні умови».

