Окупанти знову шукають паліїв степів та лісів на Луганщині

На окупованій території Луганської області увечері 29 вересня виникли нові пожежі у лісовій та степовій зонах.



Місцеві рятувальники заявили, що осередки займання були у Краснодонському, Станично-Луганському, Антрацитівському районах, а також під Луганськом та Свердловськом.



Пізніше надвечір в угрупуванні «ЛНР» повідомили, що спалахи ліквідовані. При цьому в окупаційній адміністрації заявили, що «характер пожеж свідчить про навмисні підпали, гасіння яких ускладнюють погодні умови».



Глава угруповання Леонід Пасічник звернувся до місцевих жителів із закликом повідомити в «поліцію», якщо їм щось відомо про паліїв.

У середині вересня, коли пожежі на окупованій території Луганської області були масовими, окупаційна влада затримала нібито палія полів.



В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків.



Ситуація із природними пожежами на окупованій території Донеччини, що виникла з 15 вересня, визнана надзвичайною.



