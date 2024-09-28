Сім'ям в окупації виплачують допомогу, якщо вони усиновлюють дітей із громадянством РФ

Російська влада заохочує набуття російського громадянства серед дітей, яких усиновлюють. В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що на захопленій території Донеччини 185 сімей, які прийняли дітей на виховання, отримали одноразову допомогу з початку року.



Серед важливих умов отримання виплат — діти мають бути громадянами Російської Федерації та постійно проживати на тих територіях, які РФ документально назвала своїми, тобто анексувала. Таким чином, якщо усиновлюють дитину з українським громадянством, батькам вигідно замінити його на російське.



Розмір допомоги у 2024 році становить 24,6 тисячі рублів (12,3 тисячі гривень). При усиновленні дитини з інвалідністю, дитину віком від семи років, братів і сестер виплачують майже 188 тисяч рублів (94 тисячі гривень) на кожного.

За даними правозахисних організацій із коаліції «Україна. П'ята ранку», російська влада депортувала від 260 тисяч до 700 тисяч українських дітей. Однак незрозуміло, скільки з цих дітей було переселено разом зі своїми законними опікунами після російської фільтрації.



Українські правозахисники неодноразово наголошували на тому, що депортованим дітям при усиновленні створюють нове життя, що включає заміну імені та громадянства.