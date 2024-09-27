В окупованих містах Донецької області ввели низку обмежень щодо продажу спиртного та паління цигарок

На окупованій території Донецької області наразі заборонено продавати алкоголь у деякі зі святкових днів. Окупаційна адміністрація «ДНР» ухвалила, що продавати алкогольну продукцію тепер не можна в день знань, на останній дзвінок, в день захисту дітей, день сім'ї, любові та вірності та інші свята, встановлені Росією та угрупуванням «ДНР».



Крім того, тепер не можна курити сигарети та іншу нікотиновмісну продукцію, включаючи кальяни, в деяких громадських місцях та приміщеннях. Заборонено курити на вулиці ближче, ніж за 15 метрів від входів до органів влади, соціальних служб, об'єктів торгівлі, установ побутових послуг та громадського харчування.



Також палити тепер не можна на зупинках транспорту та в радіусі 15 метрів від них, стоянках, у підземних та надземних пішохідних переходах. Запроваджено заборону на споживання нікотину в парках, скверах, на бульварах, площах та набережних у межах рекреаційних зон (крім спеціально відведених місць).



За порушення передбачено штраф у розмірі від 2 тисяч рублів (1 тисяча гривень).

26 вересня на засіданні «Народна рада ЛНР» обмежила роздрібний продаж алкоголю на окупованій частині Луганської області.