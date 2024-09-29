Військовий Нацгвардії знищив російський танк з ПТРК «Javelin»

Військовий Нацгвардії знищив танк росіян. Фото: Олександр Півненко

Українські військовослужбовці продовжують атакувати на Покровському напрямі. Зокрема, стало відомо, що військовослужбовець Нацгвардії ліквідував танк російських окупантів. Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.



«Військовослужбовець 15-ї бригади Національної гвардії бригади «Кара-Даг» знищив російський танк Т-72Б3 влучним пострілом з ПТРК FGM-148 «Javelin», — зазначив він.



Довідка



ПТРК FGM-148 «Javelin» — американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, що низько летять. Є першим серійним ПТРК третього покоління. Розроблявся з 1986 року. Прийнятий на озброєння Армії США 1996 року.



Раніше ми писали, що на Донецькому напрямку колона військ РФ зупинилася біля дороги, внаслідок чого велика кількість техніки зосередилася в одній точці. В результаті завдяки аеророзвідці та ударам реактивної артилерії ЗСУ знищили цю колону.