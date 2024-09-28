Головне за день: Удар по лікарні у Сумах. У Росії вбили генерала

Суспільство



Російського військового спеціаліста із застосування бойових безпілотників убили в РФ. У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України офіційно підтвердили ліквідацію полковника Збройних сил РФ Олексія Коломейцева. За даними розвідки, це сталося 27 вересня у місті Коломна Московської області РФ.



Європейський Союз змінює правила перетину кордону, які почнуть діяти з 10 листопада цього року. Працюватиме нова автоматизована система контролю EES (Entry/Exit System). Про особливості процедури і те, що потрібно знати українцям, — у матеріалі «Новини Донбасу».



Бойові дії



Російські війська двічі вдарили по медичній установі у Сумах . Станом на 21.00 відомо про 10 загиблих, серед яких співробітник поліції. Поранено 21 людину, серед яких також один поліцейський. Пошкоджено приймальне відділення медичного закладу, частково зруйновано перекриття між кількома поверхами. На момент вибуху у лікарні перебувало 86 пацієнтів (з них 15 маломобільних), а також 38 працівників закладу.



Російські війська вдарили по селу Ясенове Покровської громади вранці. Двоє людей загинули і одна поранена, пошкоджено 4 будинки, магазин і 5 автомобілів.



Вночі під ударом російської армії виявився центр Добропілля із щільною житловою забудовою. Снаряди потрапили по багатоквартирних та приватних будівлях, поранено 7 людей.



Армія окупанта вдарила по Краматорську ракетами "С-300". Пошкоджено промислові об'єкти та шість приватних будинків.



У Козачій Лопані внаслідок атаки російського дрону загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко. Крім цього, під час обстрілу поранено ще трьох жінок. Ще троє людей загинули і троє поранені внаслідок ударів російських авіабомб по Слатину на Харківщині.



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