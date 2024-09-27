Костянтинівка понад годину перебуває під російським обстрілом

Місто Костянтинівка Донецької області вже понад годину перебуває під російськими ударами. Про це повідомляють місцеві жителі.
Перші вибухи пролунали близько 9-ї години ранку.
За непідтвердженими даними, один із «прильотів» був у підстанцію, розташовану у густонаселеному районі міста. Також є влучання у місцевий ринок.
Наслідки ранкового удару військ РФ по Костянтинівці. Влучання по ринкуhttps://t.co/zKqRCXqdn4 pic.twitter.com/GaFW5ZPFZf— Новини Донбасу (@novostidnua) September 27, 2024
Місцеві жителі публікують фото стовпів диму, що здіймаються над містом після російських ударів. За попередньою інформацією, близько 10:00 атакували авіабомбами.
Наразі немає інформації про постраждалих.
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