«ДНР» заявила про поранення шістьох осіб на території окупованої Донеччини

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за неділю, 29 вересня, на окупованій території поранено шістьох мирних жителів, у тому числі дитину. Стверджується, що всі постраждали внаслідок обстрілів та вибухів снарядів.



У Петрівському районі окупованого Донецька під артилерійським вогнем постраждав 12-річний хлопчик.



У Микитівському районі окупованої Горлівки внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета важко поранено чоловіка. Також під час обстрілу постраждав 20-річний хлопець.



У Центрально-Міському районі Горлівки поранено двох чоловіків.



Окрім цього, в угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 23-річного чоловіка у Торецьку Донецької області. Наразі за це місто ведуться активні бойові дії. Торецьк повністю не перебуває під контролем окупантів.



Пошкоджено 11 житлових домобудівель у Петрівському районі Донецька та Центрально-Міському районі Горлівки.



Як повідомлялося, за 29 вересня на Донеччині під російськими обстрілами загинули двоє мирних жителів. Це сталося у селищах Лисівка та Шевченко. Ще 3 особи отримали поранення — у Костянтинівці та Шевченко.

Прифронтовий Торецьк сповнений руїн. Українські військові показали кадри міста, зняті безпілотником.



Російські війська окупували 30% Торецької громади на Донеччині. У місті часто відбуваються вуличні бої. Українські військові періодично зачищають вулиці та околиці Торецька від російських окупантів.