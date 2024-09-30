«ДНР» заявила про поранення шістьох осіб на території окупованої Донеччини

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за неділю, 29 вересня, на окупованій території поранено шістьох мирних жителів, у тому числі дитину. Стверджується, що всі постраждали внаслідок обстрілів та вибухів снарядів.
У Петрівському районі окупованого Донецька під артилерійським вогнем постраждав 12-річний хлопчик.
У Микитівському районі окупованої Горлівки внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета важко поранено чоловіка. Також під час обстрілу постраждав 20-річний хлопець.
У Центрально-Міському районі Горлівки поранено двох чоловіків.
Окрім цього, в угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 23-річного чоловіка у Торецьку Донецької області. Наразі за це місто ведуться активні бойові дії. Торецьк повністю не перебуває під контролем окупантів.
Пошкоджено 11 житлових домобудівель у Петрівському районі Донецька та Центрально-Міському районі Горлівки.
Як повідомлялося, за 29 вересня на Донеччині під російськими обстрілами загинули двоє мирних жителів. Це сталося у селищах Лисівка та Шевченко. Ще 3 особи отримали поранення — у Костянтинівці та Шевченко.
Прифронтовий Торецьк сповнений руїн. Українські військові показали кадри міста, зняті безпілотником.
Російські війська окупували 30% Торецької громади на Донеччині. У місті часто відбуваються вуличні бої. Українські військові періодично зачищають вулиці та околиці Торецька від російських окупантів.