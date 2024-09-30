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«Жовта стрічка» і Dovidka.info запускають сервіс «Ти в Україні» для українців в окупації

30 вересня 2024, 10:45

«Жовта стрічка» і Dovidka.info запускають сервіс «Ти в Україні» для українців в окупації

Для жителів в окупації буде діяти сервіс «Ти в Україні». Для жителів в окупації буде діяти сервіс «Ти в Україні».

Рух опору «Жовта стрічка» спільно з Dovidka.info запускає сервіс «Ти в Україні» для мешканців, які нині мешкають на тимчасово окупованих територіях. Деталі — у матеріалі Новин Донбасу.

Цей сервіс може допомогти мешканцям бути в курсі українських новин навіть тоді, коли російські окупанти намагатимуться ізолювати інтернет або заблокувати українські сайти.

«Сервіс включає сайт з корисними порадами з безпеки та безкоштовним доступом до якісного VPN та безпечного браузера для мешканців тимчасово окупованих територій», — йдеться у повідомленні.

Як користуватись сервісом: інструкція

1. Перейдіть на сайт за посиланням.

2. Заповніть коротку форму.

3. Дочекайтеся підтвердження та отримайте інструкції щодо підключення до VPN та безпечного браузера, який працює на окупованих територіях.

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