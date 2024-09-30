Росіяни вранці вбили у Сіверську пенсіонера

Російські окупанти 30 вересня завдали ударів по двох містах Донецької області — Лиману та Сіверську. Є інформація про загибель чоловіка. Про це повідомила прессекретар Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє Суспільне Донбас.



За її словами, російська армія о 09:10 атакувала околиці Лимана. Інформації про жертв та постраждалих немає.



Медведєва уточнила, що близько 11:00 загарбники вбили 70-річного чоловіка у Сіверську. Місто було обстріляне за допомогою ствольної артилерії.



Через обстріл Лимана та Сіверська поліція розпочала досудові розслідування за порушення законів та звичаїв війни, частину 1 та 2 статті 438 КК України.



Раніше ми писали, що російські військові у понеділок, 30 вересня, обстріляли Мирноград. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна — зазнала травм. Рятувальники надали домомедичну допомогу та транспортували до лікарні пораненого.