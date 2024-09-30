На окупованій частині Донецької області знову зростає кількість пожеж

Кількість ландшафтних пожеж на окупованій території Донецької області зростає.



Минулої доби пожежна служба від угрупування «ДНР» зафіксувала 70 пожеж в екосистемі. У Донецькій області, як і в сусідній Луганській, зараз спостерігаються сильні пориви вітру — 15-18 метрів за секунду. Через це вогонь швидко розростається територією.



Увечері 29 вересня в окупованому Маріуполі біля меткомбінату «Азовсталь» спалахнула пожежа, яка швидко зросла. Наразі про причини займання невідомо.

У Маріупольській міськраді зазначили, що у місті неодноразово спалахували масштабні пожежі. В основному, через неприбраний сухостій. Зокрема, горів найбільший парк у місті імені Гурова. Загалом з початку 2024 року в окупованому Маріуполі сталося понад 400 пожеж.



У рятувальній службі від угрупування «ДНР» зазначили, що винуватці пожеж нестимуть «адміністративну відповідальність» — їх оштрафують. При цьому в угрупованні «ЛНР» вже розшукують паліїв, які нібито роблять диверсію.

На окупованій території Луганської області мешканців одного з селищ у колишньому Первомайську довелося евакуювати через пожежу, що розбушувалася.