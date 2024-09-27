В окупованій Горлівці вдень після обстрілу гасили церкву

В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу спалахнула церква. Як заявили в окупаційній адміністрації «ДНР», спалахнула двоповерхову будівля церкви.



Вогнем знищено 250 квадратних метрів покрівлі, 4 дерев'яні віконні блоки.



Загиблих та постраждалих немає.



Крім цього, в угрупуванні «ДНР» оновили дані про жертв обстрілів. Стверджується, що за день у Донецьку, Горлівці та ще кількох населених пунктах від обстрілів постраждали 10 людей.



У Петрівському районі Донецька артилерійським вогнем важко поранено пенсіонера.



У Микитівському районі Горлівки також від артилерії постраждала 20-річна дівчина, поранення середнього ступеня тяжкості дістали дівчинка-підліток та жінка.



У Калінінському районі Горлівки під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника постраждали дві жінки.



У Центрально-Міському районі Горлівки під артилерійським вогнем поранено 33-річну жінку.



З Галицинівки евакуйовано двох постраждалих пенсіонерок.



З Желанного під Ясинуватою евакуйовано 46-річну жінку.