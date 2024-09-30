ЗС РФ вдарили по Мирнограду: постраждалого у стані середньої тяжкості госпіталізували

Росіяни атакували Мирноград. Фото: ДСНС

Російські військові у понеділок, 30 вересня, обстріляли Мирноград. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна — зазнала травм. Рятувальники надали домомедичну допомогу та транспортували до лікарні пораненого. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«В результаті російського обстрілу в місті Мирноград Покровського району загинула 1 особа, ще 1 зазнала поранень. Також під час ворожої атаки було пошкоджено 2 багатоквартирні будинки», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, травмований отримав осколкове поранення лівої гомілки. Фельдшер аварійно-рятувального відділення наклав турнікет та бандаж на ліву ногу, зупинивши кровотечу.



Потерпілого транспортували до медичного закладу, його стан — середньої тяжкості.



Раніше ми писали, що місто Костянтинівка в неділю, 29 вересня, тричі потрапляло під російський обстріл. Внаслідок атак одна людина отримала поранення, також відомо про пошкодження.