Жителі «ЛНР» у 2025 році зможуть оформлювати закордонні паспорти РФ

На тимчасово окупованій частині Луганської області наступного року так звана влада повідомила, що буде доступна процедура оформлення закордонного паспорта РФ. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У 2025 році у так званій «лнр» обіцяють започаткувати процедуру оформлення закордонного паспорту рф. Наразі жителі окупованої Луганщини вимушені їздити за отриманням цього документа до регіонів Росії», — зазначив він.



За словами Лисогора, для оформлення біометричного паспорта, термін дії якого становить 10 років, доведеться їздити до Росії. Тому що в «ЛНР» видаватимуть лише закордонні паспорти старого зразка, які дійсні п'ять років.



Раніше ми писали, що для мешканців окупованої території Луганської області у 2025 році хочуть запровадити додаткову оплату. Окупаційна влада «ЛНР» хоче створити фонд капітального ремонту багатоквартирних будинків.