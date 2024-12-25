Масована атака РФ на Україну. Які наслідки

Наслідки удару РФ по енергетичному об'єкту в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС.

Вранці 25 грудня Росія масовано атакувала енергетику України. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.



За його словами, оператор системи передачі вжив необхідних заходів для обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря. Також зафіксували удари балістичними ракетами та «шахедами».



Вибухи пролунали в кількох областях, є «прильоти», загиблі та поранені.



Харків



Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебував під масованим ракетним ударом РФ.



Є «прильоти» у Київському, Салтівському та Немишлянському районах міста. Також окупанти «Шахедом» вдарили по приватному сектору Основ'янського району. Виникли кілька пожеж, пошкоджені будинки та нежитлові будівлі.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов уточнив, що внаслідок атаки шість людей отримали поранення.



Дніпропетровська область



Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що армія РФ вдарила по енергетичних об'єктах області, внаслідок чого загинула одна людина.

Івано-Франківська область



Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що внаслідок ракетного удару частина регіону залишилася без світла.



Однак пізніше вона заявила про повне відновлення електропостачання в області.



Вінницька область



Перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна повідомила, що росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі регіону, внаслідок чого є пошкодження.



Київська область



У пресслужбі Київської обласної військової адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків у двох районах регіону пошкоджені кафе, три приватні будинки та 12 вантажівок.



Полтавська область



Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що в регіоні є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові відключення світла у Кременчуцькому районі.



Донецька область



Як повідомляли «Новини Донбасу» з посиланням на місцевих жителів у соціальних мережах, російські окупанти завдали удару по району Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області.



Після атаки почалася пожежа. Деякі мешканці Краматорського району повідомляють, що в них зникла електроенергія. Подібних повідомлень дедалі більше фіксують «Новини Донбасу».



Кіровоградська область



У пресслужбі ДСНС України повідомили, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа на складі.



Загорілися дах, внутрішнє оздоблення стін та стелі будівлі на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники вже локалізували пожежу.

Нагадаємо, що вранці 25 грудня Росія вдарила по ТЕС компанії «ДТЕК», внаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання.