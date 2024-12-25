Армія РФ обстріляла чотири населені пункти Донеччини за допомогою артилерії та БПЛА

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія за добу, 24 грудня, обстріляла 4 населені пункти Донеччини. Поліцейські задокументували 2 770 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві зазначили, що під удар потрапили міста Лиман, Покровськ, селище Удачне та село Горіхове. Пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів, з них 6 житлових будинків.





У селищі Удачне росіяни били з артилерії — вбили людину. Руйнувань зазнали 2 будинки та господарські будівлі.



Внаслідок атаки БПЛА у Покровську пошкоджено багатоквартирний будинок.





У селі Горіхове через російські удари зруйновано три приватні будинки, у Лимані — кафе.





Раніше ми писали, що росіяни вбили одну людину в селищі Удачне.